PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: LKW während Fahrt in Brand geraten

Saale-Holzland (ots)

Dienstagnachmittag kam es gegen 16:45 Uhr in Bürgel zu einem Fahrzeugbrand an einem LKW. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein Sattelauflieger während der Fahrt in Brand. Der Fahrer reagierte geistesgegenwärtig, kuppelte den Auflieger ab und versuchte zunächst selbst zu löschen - jedoch ohne Erfolg. Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich zügig unter Kontrolle bringen. Personen wurden nicht verletzt. Nach ersten Ermittlungen ist ein technischer Defekt ursächlich für das Feuer. Vermutlich beschädigte ein defekter Luftbalg an der hinteren Achse den Aufbau des Aufliegers, wodurch ein Reifen an der Unterseite rieb und sich entzündete. Die Ladung - optisches Glas im Wert von rund 89.000 Euro - blieb unbeschädigt. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 29.04.2026 – 10:50

    LPI-J: Unter Drogeneinfluss und zu schnell mit E-Scooter unterwegs

    Jena (ots) - Ein E-Scooter Fahrer geriet Dienstagabend am Salvador-Allende-Platz in eine Verkehrskontrolle, nachdem er zuvor mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein soll. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis stand. Zudem besteht aufgrund der festgestellten Geschwindigkeit der Verdacht, dass der E-Roller technisch verändert worden ...

    mehr
  • 29.04.2026 – 10:50

    LPI-J: Betrug durch Schockanruf - Täter flüchtet ohne Beute

    Jena (ots) - Ein bislang unbekannter Täter versuchte am Dienstag eine Seniorin mit einem sogenannten Schockanruf um ihr Vermögen zu bringen. Der Unbekannte meldete sich telefonisch bei der Geschädigten und gab sich als Polizeibeamter aus. Er täuschte vor, ein Angehöriger sei in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt und könne nur gegen Zahlung einer hohen Geldsumme freigelassen werden. Die Seniorin wurde ...

    mehr
  • 29.04.2026 – 10:50

    LPI-J: Trickdiebstahl nach Reifenpanne

    Jena (ots) - In der Jena kam es am Dienstag, dem 28.04.2026, gegen 14:00 Uhr in der Grietgasse zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer 69-jährigen Frau. Nach bisherigen Erkenntnissen parkten die Geschädigte und ihr Ehemann ihr Fahrzeug zuvor auf einem Parkplatz im Stadtgebiet. Kurz nach der Weiterfahrt stellten sie einen Reifenschaden fest. Ursächlich hierfür ein spitzer Gegenstand in Form eines Nagels, welcher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren