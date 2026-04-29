Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: LKW während Fahrt in Brand geraten

Saale-Holzland (ots)

Dienstagnachmittag kam es gegen 16:45 Uhr in Bürgel zu einem Fahrzeugbrand an einem LKW. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein Sattelauflieger während der Fahrt in Brand. Der Fahrer reagierte geistesgegenwärtig, kuppelte den Auflieger ab und versuchte zunächst selbst zu löschen - jedoch ohne Erfolg. Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich zügig unter Kontrolle bringen. Personen wurden nicht verletzt. Nach ersten Ermittlungen ist ein technischer Defekt ursächlich für das Feuer. Vermutlich beschädigte ein defekter Luftbalg an der hinteren Achse den Aufbau des Aufliegers, wodurch ein Reifen an der Unterseite rieb und sich entzündete. Die Ladung - optisches Glas im Wert von rund 89.000 Euro - blieb unbeschädigt. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

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