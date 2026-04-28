POL-W: D/SG Großeinsatz gegen die Organisierte Kriminalität - Durchsuchungen in Nordrhein-Westfalen und Umsetzung eines Vereinsverbots - Spezialeinheiten im Einsatz - Maßnahmen und Ermittlungen dauern an

Wuppertal (ots) - Auf der Weyerstraße kam es am 25.04.2026, gegen 08:25 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ein 42-jähriger Mann fuhr mit seinem Honda HR-V auf der Weyerstraße in Richtung Freiheitsstraße. Kurz vor dem Einmündungsbereich beschleunigte der Pkw nach bisherigen Erkenntnissen aufgrund eines Bedienfehlers. Um einen Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug zu vermeiden, wich der Honda-Fahrer aus und prallte ...

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