POL-W: D/SG Großeinsatz gegen die Organisierte Kriminalität - Durchsuchungen in Nordrhein-Westfalen und Umsetzung eines Vereinsverbots - Spezialeinheiten im Einsatz - Maßnahmen und Ermittlungen dauern an
Wuppertal (ots)
Seit den frühen Morgenstunden (28.04.2026) sind über tausend Beamtinnen und Beamte unter der Führung des Polizeipräsidiums Düsseldorf in ganz Nordrhein-Westfalen im Einsatz. Unter anderem wurden Objekte im Bereich des Polizeipräsidiums Wuppertal durchsucht. Zu diesem Großeinsatz veröffentlichten Polizei und ZeOS NRW folgende Pressemeldung (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/6264034).
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