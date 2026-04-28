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Polizei Wuppertal

POL-W: D/SG Großeinsatz gegen die Organisierte Kriminalität - Durchsuchungen in Nordrhein-Westfalen und Umsetzung eines Vereinsverbots - Spezialeinheiten im Einsatz - Maßnahmen und Ermittlungen dauern an

Wuppertal (ots)

Seit den frühen Morgenstunden (28.04.2026) sind über tausend 
Beamtinnen und Beamte unter der Führung des Polizeipräsidiums 
Düsseldorf in ganz Nordrhein-Westfalen im Einsatz.

Unter anderem wurden Objekte im Bereich des Polizeipräsidiums 
Wuppertal durchsucht. Zu diesem Großeinsatz veröffentlichten Polizei 
und ZeOS NRW folgende Pressemeldung 
(https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/6264034).

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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