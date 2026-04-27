POL-W: SG - Mountainbiker schwer verletzt
Wuppertal (ots)
Am 25.04.2026, gegen 14:00 Uhr, kam es im Bereich Odentaler Weg / Straße Hohenscheid zu einem Fahrradunfall. Ein 63-jähriger Mann fuhr mit seinem Mountainbike im Waldgebiet zwischen dem Odentaler Weg und der Straße Hohenscheid, als er aus bislang ungeklärter Ursache stürzte. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten den Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.
Rückfragen bitte an:
Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de
Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W
Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell