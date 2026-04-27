Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Honda prallt gegen Ampelmasten

Wuppertal (ots)

Auf der Weyerstraße kam es am 25.04.2026, gegen 08:25 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ein 42-jähriger Mann fuhr mit seinem Honda HR-V auf der Weyerstraße in Richtung Freiheitsstraße. Kurz vor dem Einmündungsbereich beschleunigte der Pkw nach bisherigen Erkenntnissen aufgrund eines Bedienfehlers. Um einen Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug zu vermeiden, wich der Honda-Fahrer aus und prallte zunächst gegen den Ampelmasten auf einer Verkehrsinsel und in der Folge gegen einen weiteren Ampelmasten. Neben dem Honda und den Ampelmasten wurden auch eine Hauswand und ein VW Beetle beschädigt. Rettungskräfte brachten den leicht verletzten Mann zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt bei circa 26.000 Euro.

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