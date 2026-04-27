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Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Honda prallt gegen Ampelmasten

Wuppertal (ots)

Auf der Weyerstraße kam es am 25.04.2026, gegen 08:25 Uhr, zu einem 
Verkehrsunfall. 

Ein 42-jähriger Mann fuhr mit seinem Honda HR-V auf der Weyerstraße 
in Richtung Freiheitsstraße. Kurz vor dem Einmündungsbereich 
beschleunigte der Pkw nach bisherigen Erkenntnissen aufgrund eines 
Bedienfehlers. Um einen Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug zu 
vermeiden, wich der Honda-Fahrer aus und prallte zunächst gegen den 
Ampelmasten auf einer Verkehrsinsel und in der Folge gegen einen 
weiteren Ampelmasten. Neben dem Honda und den Ampelmasten wurden auch
eine Hauswand und ein VW Beetle beschädigt.

Rettungskräfte brachten den leicht verletzten Mann zur ambulanten 
Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Sachschaden liegt bei circa 26.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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