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Polizei Wuppertal

POL-W: W Doppelte Festnahme nach Einbruch - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am Freitagabend (24.04.2026, gegen 22:35 Uhr), nahm die Polizei zwei 
Tatverdächtige (33 und 52) nach einem Einbruch in ein Wohn- und 
Geschäftshaus an der Friedrich-Ebert-Straße fest.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde zunächst die Hauseingangstür des 
Gebäudes aufgehebelt. Nachdem das Aufhebeln der gläsernen Eingangstür
einer Arztpraxis fehlschlug, wurde diese mit einem im Hausflur 
befindlichen Feuerlöscher eingeschlagen.

Durch die lauten Geräusche wurde eine Bewohnerin aufmerksam und 
informierte die Polizei. Die Einsatzkräfte trafen den 52-jährigen 
Deutschen im Eingangsbereich der Praxis an. Der 33-jährige Serbe 
befand sich im Wartezimmer und versteckte sich dort vor der Polizei. 
Die Beamten nahmen beide vorläufig fest.  

Der einschlägig vorbestrafte und polizeibekannte 52-Jährige, der 
wenige Tage zuvor aus der Haft entlassen wurde, wurde auf Antrag der 
Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt, der Antragsgemäß die 
Untersuchungshaft anordnete.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Herr Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert
Tel.: 0202/5748-410

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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