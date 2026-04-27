Polizei Wuppertal

POL-W: W Doppelte Festnahme nach Einbruch - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am Freitagabend (24.04.2026, gegen 22:35 Uhr), nahm die Polizei zwei Tatverdächtige (33 und 52) nach einem Einbruch in ein Wohn- und Geschäftshaus an der Friedrich-Ebert-Straße fest. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde zunächst die Hauseingangstür des Gebäudes aufgehebelt. Nachdem das Aufhebeln der gläsernen Eingangstür einer Arztpraxis fehlschlug, wurde diese mit einem im Hausflur befindlichen Feuerlöscher eingeschlagen. Durch die lauten Geräusche wurde eine Bewohnerin aufmerksam und informierte die Polizei. Die Einsatzkräfte trafen den 52-jährigen Deutschen im Eingangsbereich der Praxis an. Der 33-jährige Serbe befand sich im Wartezimmer und versteckte sich dort vor der Polizei. Die Beamten nahmen beide vorläufig fest. Der einschlägig vorbestrafte und polizeibekannte 52-Jährige, der wenige Tage zuvor aus der Haft entlassen wurde, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt, der Antragsgemäß die Untersuchungshaft anordnete.

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