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Polizei Wuppertal

POL-W: SG Pedelec-Unfall auf der Korkenziehertrasse

Wuppertal (ots)

Samstagnachmittag (25.04.2026, 16:40 Uhr) erlitten zwei Radfahrende 
(w 38, m 75) Verletzungen, als sie mit ihren Rädern zusammenstießen. 

Die 38-Jährige fuhr mit ihrem Pedelec auf der Straße Focher Dahl in 
Richtung Korkenziehertrasse. An der dortigen Einmündung fuhr sie auf 
die Trasse. Dabei bemerkte sie, dass ihr jemand auffuhr. In der Folge
stürzte sie mit ihrem Rad zu Boden. Der 75-jährige Pedelec-Fahrer, 
der sie touchierte, kam ebenfalls mit seinem Zweirad zu Fall. 

Beide Personen erlitten Verletzungen. 

Der 75-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus 
gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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