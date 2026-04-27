Polizei Wuppertal

POL-W: SG Pedelec-Unfall auf der Korkenziehertrasse

Wuppertal (ots)

Samstagnachmittag (25.04.2026, 16:40 Uhr) erlitten zwei Radfahrende (w 38, m 75) Verletzungen, als sie mit ihren Rädern zusammenstießen. Die 38-Jährige fuhr mit ihrem Pedelec auf der Straße Focher Dahl in Richtung Korkenziehertrasse. An der dortigen Einmündung fuhr sie auf die Trasse. Dabei bemerkte sie, dass ihr jemand auffuhr. In der Folge stürzte sie mit ihrem Rad zu Boden. Der 75-jährige Pedelec-Fahrer, der sie touchierte, kam ebenfalls mit seinem Zweirad zu Fall. Beide Personen erlitten Verletzungen. Der 75-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

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