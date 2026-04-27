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Polizei Wuppertal

POL-W: W 11-Jährige läuft über Fahrbahn und wird von Pkw erfasst

Wuppertal (ots)

Am späten Freitagnachmittag (24.04.2026, 17:30 Uhr) erlitt ein 
11-jähriges Mädchen schwere Verletzungen, als es von einem Pkw 
erfasst wurde. 

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte das Mädchen die Fahrbahn der 
Schützenstraße überqueren. Dabei lief sie zwischen zum Teil wartenden
und fahrenden Autos. 
Eine 43-Jährige fuhr mit ihrem Hyundai die Schützenstraße in Richtung
Carnaper Straße. Kurz vor der Ampelanlage stieß sie mit dem Mädchen 
zusammen.
Die 11-Jährige fiel zu Boden und erlitt schwere Verletzungen.

Der Rettungsdienst brachte das Kind zur stationären Behandlung in ein
nahegelegenes Krankenhaus. 

An dem Hyundai entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Er 
war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. 

Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen
auf der Schützenstraße.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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