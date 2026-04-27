PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Zwei Jugendliche flüchten mit E-Scooter vor der Polizei - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Freitag (24.04.2026, 18:45 Uhr) versuchten zwei 
Jugendliche mit einem E-Scooter vor der Polizei zu flüchten.

Einer Streifenwagenbesatzung fielen an der Straße Am Stationsgarten 
zwei Personen (m 15, 13) auf, die auf einem E-Scooter fuhren. Als sie
den Fahrer aufforderten, das Fahrzeug für eine Kontrolle anzuhalten, 
fuhr dieser über die Bahnstraße in Richtung Kaiserplatz weiter. Im 
Kreuzungsbereich verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug 
und beide stürzten zu Boden. Bevor die Polizisten sie festhalten 
konnten, bestiegen sie den Roller erneut und setzten ihre Flucht über
den Gehweg der Kaiserstraße in Richtung Elberfeld fort. Dabei stießen
sie mit einer bislang unbekannten Fußgängerin zusammen. 

Nach weiteren 50 Metern stürzten sie abermals und versuchten weiter 
zu Fuß zu flüchten. Hier gelang des den Beamten, die Verdächtigen 
festzunehmen.

Bei den Stürzen erlitten die Jugendlichen leichte Verletzungen.

Der E-Scooter wurde sichergestellt. Es besteht der Verdacht, dass an 
dem Fahrzeug eine illegale Leistungssteigerung vorgenommen wurde.

Die Jugendlichen wurden ihren Eltern übergeben.

Das Verkehrskommissariat der Polizei bittet Zeugen, Hinweisgeber und 
mögliche Geschädigte, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Im Rahmen der Berichterstattung zu E-Scootern, sensibilisiert die 
Polizei regelmäßig mit Hinweisen zu diesem Thema:

- Für E-Scooter gelten die gleichen Promillegrenzen wie für Autos.

- Bevor Sie losfahren, üben Sie das Anfahren, Bremsen und Balance 
  halten an Orten    mit wenig oder keinem Straßenverkehr.

- Ein Helm schützt vor schweren Folgen bei einem Unfall und kann so 
  Ihr Leben retten.

- E-Scooter dürfen immer nur von einer Person genutzt werden. Als 
  Fahrer oder Fahrerin eines E-Scooters müssen Sie mindestens 14 
  Jahre alt sein.

- Für E-Scooter besteht eine Versicherungspflicht und sie müssen über
  eine Betriebserlaubnis verfügen.

- Achten Sie beim Abstellen darauf, dass niemand behindert wird. 
  Städte und Anbieter informieren über Abstellmöglichkeiten.

- Der Gehweg ist tabu. Mit E-Scootern müssen Sie den Radweg benutzen.
  Ist kein Radweg vorhanden, müssen Sie auf der Fahrbahn fahren.

- Wie beim Autofahren heißt es auch auf E-Scootern: Hände weg vom 
  Handy oder Smartphone.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 27.04.2026 – 11:33

    POL-W: W Zwei Rennradfahrer stoßen zusammen und erleiden Verletzungen

    Wuppertal (ots) - Am Freitagnachmittag (24.04.2026, 15:00 Uhr) stießen zwei Rennradfahrer auf der Nordbahntrasse zusammen und erlitten Verletzungen. Ein 29-Jähriger war mit seinem Rennrad auf der Nordbahntrasse in Richtung Westen unterwegs. In Höhe der Eintrachstraße beabsichtigte er, zwei vor ihm Radfahrende zu überholen. Zeitgleich fuhr ein 69-Jähriger mit ...

    mehr
  • 27.04.2026 – 11:28

    POL-W: W Kind von Auto erfasst - Schwerverletzt

    Wuppertal (ots) - Am vergangenen Samstagmorgen (25.04.2026, 10:30 Uhr) kam es auf der Hans-Böckler-Straße in Elberfeld zu einem Unfall, bei dem ein Kind schwere Verletzungen erlitt. Ein 47-Jähriger stellte seinen Mazda an der Hans-Böckler-Straße unweit der Bushaltestelle "Am Hammerkloth" ab, mutmaßlich um zu einem Straßenflohmarkt zu gelangen. Nach bisherigen Erkenntnissen verließ seine 13-Jährige Tochter das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren