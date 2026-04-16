Polizei Düren

POL-DN: Pkw komplett entwendet - Die Polizei bittet um Hinweise

Titz (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Dienstag (14.04.2026) auf Mittwoch (15.04.2026) einen Pkw VW Passat älteren Baujahres von der Klosterstraße. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige liegen bislang nicht vor.

Der Geschädigte, ein 22-jähriger Mann aus Titz, hatte am Mittwochmorgen gegen 07:30 Uhr die Polizei gerufen, da ihm das Fehlen seines vor dem Haus abgestellten Fahrzeuges aufgefallen war. Nach eigenen Angaben hatte er es am Vorabend gegen 22:30 Uhr zuletzt ordnungsgemäß geparkt und verschlossen auf dem Parkstreifen vor dem Haus gesehen.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um eine blaue Kombilimousine vom Typ VW Passat mit dem amtlichen Kennzeichen JÜL-MH 814 und hoher Laufleistung. Das Baujahr des Fahrzeuges ist 2009.

Mit im Fahrzeug befanden sich neben Ausweisdokumenten des Geschädigten auch Bankkarten und eine dreistellige Summe Bargeld. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

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