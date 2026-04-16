Polizei Düren

POL-DN: Schwer verletzte Person nach Verkehrsunfall

Jülich (ots)

Am späten Mittwochnachmittag (15.04.2026) kam es im Einmündungsbereich der L264 und einer Zufahrt des Forschungszentrums zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Kleinkraftrad. Der Fahrer des Zweirads wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 17:25 Uhr befuhr ein 47-jähriger Mann aus Titz mit seinem Pkw die Privatstraße des Forschungszentrums aus Richtung Forschungszentrum kommend in Richtung L264. Im Einmündungsbereich beabsichtigte er, nach links auf die L264 in Richtung Stetternich abzubiegen. Ein 46-jähriger Pkw-Fahrer aus Merzenich befuhr zeitgleich mit seinem Kleinkraftrad die L264 aus Stetternich kommend in Richtung Niederzier. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen übersah der Pkw-Fahrer das von links kommende Kraftrad und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Der Fahrer des Zweirads stürzte in der Folge und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine nahegelegene Klinik. Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt.

Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf 8000 Euro geschätzt.

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