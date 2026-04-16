PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Schwer verletzte Person nach Verkehrsunfall

Jülich (ots)

Am späten Mittwochnachmittag (15.04.2026) kam es im Einmündungsbereich der L264 und einer Zufahrt des Forschungszentrums zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Kleinkraftrad. Der Fahrer des Zweirads wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 17:25 Uhr befuhr ein 47-jähriger Mann aus Titz mit seinem Pkw die Privatstraße des Forschungszentrums aus Richtung Forschungszentrum kommend in Richtung L264. Im Einmündungsbereich beabsichtigte er, nach links auf die L264 in Richtung Stetternich abzubiegen. Ein 46-jähriger Pkw-Fahrer aus Merzenich befuhr zeitgleich mit seinem Kleinkraftrad die L264 aus Stetternich kommend in Richtung Niederzier. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen übersah der Pkw-Fahrer das von links kommende Kraftrad und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Der Fahrer des Zweirads stürzte in der Folge und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine nahegelegene Klinik. Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt.

Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf 8000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 15.04.2026 – 11:24

    POL-DN: Flugzeugabsturz in Hürtgenwald (Update)

    Hürtgenwald (ots) - Am Dienstagnachmittag (14.04.2026) ist es im Bereich der Wehebachtalsperre zu einem Flugzeugabsturz gekommen, bei dem zwei Menschen ums Leben kamen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/8/6255437). Zwischenzeitlich steht die Identität der beiden durch den Absturz getöteten Insassen des einmotorigen Kleinflugzeuges fest. Bei den Personen handelt sich um einen 56-jährigen Mann ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 10:40

    POL-DN: Radfahrerin bei Unfall verletzt

    Jülich (ots) - Am gestrigen Dienstag (14.04.2026) kam es auf der Bahnhofstraße zu einem Zusammenstoß von einem Pkw und einem Fahrrad. Die Fahrradfahrerin wurde leicht verletzt. Der 64 Jahre alte Autofahrer aus Jülich befuhr gegen 08:00 Uhr die Bahnhofstraße in Richtung Adolf-Fischer Straße. An einem Fußgängerüberweg sei plötzlich eine Radfahrerin von rechts nach links in Richtung Bahnhof über den ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 10:40

    POL-DN: Wohnhaus nach Brand temporär nicht bewohnbar

    Langerwehe (ots) - Am gestrigen Abend (14.04.2026) entstand beim Brand eines Wäschetrockners erheblicher Sachschaden an einem Wohnhaus in der Hauptstraße. Personen wurden nicht verletzt. Kurz nach 23:00 Uhr erreichte die Feuerwehr und die Polizei die Meldung über einen Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus in der Hauptstraße in Langerwehe. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort stellten diese eine starke ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren