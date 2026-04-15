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Polizei Düren

POL-DN: Wohnhaus nach Brand temporär nicht bewohnbar

Langerwehe (ots)

Am gestrigen Abend (14.04.2026) entstand beim Brand eines Wäschetrockners erheblicher Sachschaden an einem Wohnhaus in der Hauptstraße. Personen wurden nicht verletzt.

Kurz nach 23:00 Uhr erreichte die Feuerwehr und die Polizei die Meldung über einen Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus in der Hauptstraße in Langerwehe. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort stellten diese eine starke Rauchentwicklung aus dem Kellergeschoss des Reihenhauses fest. Die Bewohner des Hauses hatten zu diesem Zeitpunkt das Objekt bereits verlassen, nachdem sie durch starken Brandgeruch geweckt worden waren und im Keller den brennenden Wäschetrockner bemerkt hatten. Zu Personenschäden kam es durch das Brandgeschehen nicht.

Aufgrund der starken Verrauchung der Wohnräume wurden diese durch die Feuerwehr als temporär nicht bewohnbar eingeschätzt. Die Bewohner wurden vorübergehend durch Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Gemeinde Langerwehe anderweitig untergebracht. Die Höhe des entstandenen Schadens kann derzeit nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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