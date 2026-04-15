Polizei Düren

POL-DN: Zeugensuche nach Einbruch in Einfamilienhaus

Düren (ots)

Am Dienstagnachmittag (14.03.2026) geriet ein Einfamilienhaus im Schwalbenweg in das Visier von Einbrechern. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Im Zeitraum zwischen 13:00 Uhr und 17:00 Uhr verschaffte sich mindestens ein unbekannter Täter gewaltsam Zugang zum Haus. Auf der Suche nach Diebesgut wurden diverse Schränke geöffnet und durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch unklar. Die Kriminalpolizei ist am Tatort erschienen und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich des Schwalbenwegs gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei in Düren zu melden.

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