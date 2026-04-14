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Polizei Düren

POL-DN: Alkoholisiert Verkehrsinsel beschädigt und geflüchtet

Düren (ots)

Am Montagabend (13.04.2026) beschädigte ein Pkw-Fahrer eine Mittelinsel und entfernte sich daraufhin vom Unfallort. Wenig später konnte der Mann angehalten und kontrolliert werden.

Ein aufmerksamer Zeuge befuhr mit seinem Pkw die Kölner Landstraße aus Golzheim kommend in Richtung Düren. Vor ihm fiel ihm ein Pkw auf, der in Schlangenlinien in die gleiche Richtung fuhr und im Zuge dessen eine Mittelinsel touchierte.

Der Zeuge kontaktierte die Polizei und ihm gelang es, den Fahrzeugführer im Kreuzungsbereich B56n / Kölner Landstraße anzusprechen. Als der Unfallverursacher bemerkte, dass die Polizei alarmiert wurde, nahm dieser mit seinem Pkw die Flucht in Richtung Heerweg auf. Durch eine regelmäßige Durchgabe des Standorts durch den Zeugen gegenüber der Einsatzleitstelle konnte der Fahrer letztlich durch Polizisten der Wache Düren angehalten und kontrolliert werden.

Vor Ort trafen die Beamten auf einen 39-jährigen Mann aus Niederzier. Bei der Unfallaufnahme nahmen sie einen Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes wahr. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,86 Promille. In einem nahegelegenen Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen den Beschuldigten wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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