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Polizei Düren

POL-DN: Von der Fahrbahn abgekommen und mit Mauer kollidiert

Düren (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag (13.04.2026) auf der Straße "Weidenpesch" kam die Unfallverursacherin aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Mauer.

Gegen 11:50 Uhr befuhr die 67-jährige Unfallverursacherin mit ihrem Pkw die Straße "Weidenpesch" aus Richtung Ringstraße kommend in Richtung Schloßbergstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit der Grundstückseinfriedung eines Wohnhauses.

Durch die hinzugerufene Feuerwehr musste die Frau aus Düren zunächst aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Der Rettungsdienst verbrachte sie anschließend schwerverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme sperrten die Einsatzkräfte zeitweise die Fahrbahn im Bereich der Unfallstelle. Vor Freigabe der Fahrbahn musste die Feuerwehr ausgelaufene Betriebsmittel beseitigen. Das Fahrzeug wurde durch den Aufprall so stark beschädigt, dass es durch einen Abschleppdienst geborgen werden musste. Der gesamte Sachschaden wird auf ca. 42.000 Euro geschätzt. Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum ergaben sich im Rahmen der Unfallaufnahme nicht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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