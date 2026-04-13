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Polizei Düren

POL-DN: Schwerpunktkontrollen gegen Motorradunfälle - zahlreiche Verstöße festgestellt

Kreis Düren (ots)

Am Sonntag (12.04.2026) führte der Verkehrsdienst Düren im Rahmen des 1. linksrheinischen Qualitätszirkels (LQZ) gezielte Kontrollen zur Bekämpfung von Motorradunfällen durch. Die Maßnahmen fanden in Nideggen, Düren und Hürtgenwald statt.

Im Verlauf der Kontrollen wurden insgesamt 200 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. In 34 Fällen lagen die Überschreitungen im Bereich, in dem ein Verwarnungsgeld nicht mehr ausreicht und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde. 54 der Verstöße wurden von Motorradfahrern begangen.

Besonders auffällig war ein Motorradfahrer auf der L246 zwischen Schmidt und Brück: Er wurde mit 95 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Die Polizei weist darauf hin, dass überhöhte Geschwindigkeit nach wie vor eine der Hauptursachen für schwere Verkehrsunfälle ist. Ziel der Kontrollen ist es daher, die Verkehrssicherheit nachhaltig zu erhöhen und Unfälle zu verhindern.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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