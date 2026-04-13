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Polizei Düren

POL-DN: Verkehrszeichen auf Fahrbahn befestigt - Die Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Am frühen Samstagmorgen (11.04.2026) erhielt die Polizei Düren Kenntnis einer Gefahrenstelle auf der Bahnstraße. Ein Verkehrszeichen wurde auf der Fahrbahn befestigt.

Gegen 03:45 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Fußgänger das auf der Fahrbahn liegende Verkehrszeichen. Mehrere Verkehrsteilnehmer überfuhren das Verkehrszeichen oder mussten teilweise ausweichen. Der Zeuge beabsichtigte, das Verkehrszeichen von der Fahrbahn zu entfernen. Dabei stellte er fest, dass es offensichtlich auf die Fahrbahn genagelt wurde.

Sachschäden entstanden nach jetzigem Stand der Ermittlungen nicht.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Bahnstraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei in Düren zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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