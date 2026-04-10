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Polizei Düren

POL-DN: Schwer verletzt nach Fahren ohne Fahrerlaubnis

Vettweiß (ots)

Am Donnerstagnachmittag (09.04.2026) kam es auf der B477 in Höhe Lüxheim zu einem Alleinunfall eines Kleinkraftfahrers. Dieser wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 16:35 Uhr befuhr ein 16-jähriger Jugendlicher aus Vettweiß mit seinem Kleinkraftrad die B477 aus Richtung Nörvenich kommend in Fahrtrichtung Lüxheim. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen kam er aus ungeklärter Ursache in einer Linkskurve kurz vor dem Ortseingang Lüxheim nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Im Feld neben der Fahrbahn kam das Fahrzeug zum Stillstand.

Der 16-Jährige wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurde eine entsprechende Strafanzeige gefertigt.

Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 2500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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