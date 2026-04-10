Polizei Düren

POL-DN: Raub auf der Hovener Straße - Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Am Samstag (04.04.2026) kam es in der Zeit zwischen 21:00 Uhr und 21:30 Uhr zu einem Raub im Bereich der Hovener Straße.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 54-jähriger Dürener mit seinem Fahrrad die Nordstraße und legte in einem dortigen Schnellrestaurant eine kurze Pause ein. Anschließend setzte er seine Fahrt fort.

Auf der Hovener Straße hielt er erneut kurz an. Dabei erhielt er nach eigenen Angaben einen Schlag gegen den Hinterkopf durch einen bislang unbekannten Täter. Dieser konnte nicht näher beschrieben werden und entwendete anschließend das Portmonee des Opfers. Der 54-Jährige wurde leicht verletzt.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die zuständige Sachbearbeiterin unter der Telefonnummer 02421 949-8523 entgegen. Außerhalb der Bürozeiten ist die Polizei Düren unter der Rufnummer 02421 949-0 erreichbar.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell