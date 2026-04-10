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Polizei Düren

POL-DN: Zeugensuche nach Straßenverkehrsgefährdungen

Niederzier (ots)

Am Mittwoch (08.04.2026) beabsichtigten Beamte der Polizei, einen Pkw im Bereich des Forstwegs anzuhalten und den Fahrer zu kontrollieren. Der Fahrzeugführer entzog sich der Maßnahme und flüchtete, wobei es zu mehreren gefährlichen Verkehrssituationen kam.

Gegen 09:30 Uhr gaben Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes Düren dem Fahrer im Bereich Forstweg/Niederzierstraße Anhaltezeichen. Dieser ignorierte die Aufforderung und setzte seine Fahrt fort. Die Beamten nahmen die Verfolgung unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten auf. Der Flüchtende bog anschließend auf die L264 ab. Im Einmündungsbereich sowie im weiteren Verlauf mussten andere Verkehrsteilnehmer stark abbremsen, ihre Geschwindigkeit reduzieren und teilweise ausweichen, um Kollisionen zu verhindern, nachdem der Fahrer mehrere Fahrzeuge trotz Gegenverkehrs überholt hatte.

Zur Vermeidung weiterer Gefährdungen unbeteiligter Verkehrsteilnehmer wurde die Verfolgungsfahrt im Bereich des Kreisverkehrs L264 / Kölner Landstraße abgebrochen.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet insbesondere Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten des Flüchtenden gefährdet wurden, sich als Zeugen zu melden. Hinweise nimmt die zuständige Sachbearbeiterin unter der Telefonnummer 02421 949-5231 entgegen. Außerhalb der Bürozeiten ist die Polizei Düren unter der Rufnummer 02421 949-0 erreichbar.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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