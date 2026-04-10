Polizei Düren

POL-DN: Zwei Festnahmen nach Einbruch in ehemaliges Schwimmbad

Jülich (ots)

In der Nacht zu Freitag (10.04.2026) brachen zwei Männer in ein ehemaliges Schwimmbad in der Bongardstraße ein. Die Polizei konnte sie noch am Objekt antreffen.

Gegen 01:50 Uhr meldete ein Mitarbeiter der Stadtwerke Jülich einen Einbruchalarm in der ehemaligen Schwimmhalle bei der Einsatzleitstelle der Polizei. Die Polizisten der Wache Jülich trafen vor Ort auf einen 35-jährigen Mann sowie einen 23-jährigen Mann, als diese gerade dabei waren, das Gebäude durch die Einstiegsstelle wieder zu verlassen.

Bei der Durchsuchung der Personen wurden diverse Werkzeuge sowie ein Spindschlüssel aufgefunden. Neben dem Schlüssel konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme kein weiteres Diebesgut festgestellt werden.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Beide Täter wurden vorläufig festgenommen, da sie über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügen.

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