Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall in Kreisverkehr

Niederzier (ots)

Am Samstag (11.04.2026) kam es in einem Kreisverkehr auf der Schulstraße / Forstweg zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

Gegen 11:20 Uhr befuhr ein 40-jähriger Mann aus Jülich mit seinem Kraftrad den Kreisverkehr aus Richtung Schulstraße kommend. Er beabsichtigte, diesen in Richtung Forststraße zu verlassen. Zeitgleich fuhr eine 61-jährige Pkw-Fahrerin aus Niederzier aus Richtung Oberzier in den Kreisverkehr ein. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen missachtete die 61-Jährige die Vorfahrt des im Kreisverkehr befindlichen Kraftradfahrer und es kam zur Kollision der Fahrzeuge.

Das Kraftrad des 40-Jährigen fiel durch die Wucht des Aufpralls auf die Seite und der Fahrzeugführer verletzte sich leicht. Einen Rettungswagen benötigte er nicht.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 1050 Euro.

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