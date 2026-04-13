POL-DN: Verkehrsunfall in Kreisverkehr
Niederzier (ots)
Am Samstag (11.04.2026) kam es in einem Kreisverkehr auf der Schulstraße / Forstweg zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.
Gegen 11:20 Uhr befuhr ein 40-jähriger Mann aus Jülich mit seinem Kraftrad den Kreisverkehr aus Richtung Schulstraße kommend. Er beabsichtigte, diesen in Richtung Forststraße zu verlassen. Zeitgleich fuhr eine 61-jährige Pkw-Fahrerin aus Niederzier aus Richtung Oberzier in den Kreisverkehr ein. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen missachtete die 61-Jährige die Vorfahrt des im Kreisverkehr befindlichen Kraftradfahrer und es kam zur Kollision der Fahrzeuge.
Das Kraftrad des 40-Jährigen fiel durch die Wucht des Aufpralls auf die Seite und der Fahrzeugführer verletzte sich leicht. Einen Rettungswagen benötigte er nicht.
Es entstand ein Sachschaden von ca. 1050 Euro.
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