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Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall in Kreisverkehr

Niederzier (ots)

Am Samstag (11.04.2026) kam es in einem Kreisverkehr auf der Schulstraße / Forstweg zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

Gegen 11:20 Uhr befuhr ein 40-jähriger Mann aus Jülich mit seinem Kraftrad den Kreisverkehr aus Richtung Schulstraße kommend. Er beabsichtigte, diesen in Richtung Forststraße zu verlassen. Zeitgleich fuhr eine 61-jährige Pkw-Fahrerin aus Niederzier aus Richtung Oberzier in den Kreisverkehr ein. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen missachtete die 61-Jährige die Vorfahrt des im Kreisverkehr befindlichen Kraftradfahrer und es kam zur Kollision der Fahrzeuge.

Das Kraftrad des 40-Jährigen fiel durch die Wucht des Aufpralls auf die Seite und der Fahrzeugführer verletzte sich leicht. Einen Rettungswagen benötigte er nicht.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 1050 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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