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Polizei Düren

POL-DN: Pkw-Brand

POL-DN: Pkw-Brand
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Düren (ots)

Am Kreisverkehr an der L257 an der Anschlussstelle Merzenich stand am Samstag (11.04.2026) ein Mercedes in Vollbrand.

Der 32 Jahre alte Fahrzeugführer aus Aachen war gegen 18:00 Uhr auf der A4 unterwegs, als er kurz vor der der Ausfahrt Merzenich bemerkte, dass es aus der Motorhaube des Mercedes A 220 qualmte. Er nahm die Ausfahrt, hielt in der Nähe des Kreisverkehrs an einem Feldweg und alarmierte die Rettungskräfte. Als die Polizei eintraf, stand der Wagen bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr Merzenich konnte das Feuer innerhalb weniger Minuten löschen und kümmerte sich um das Abstreuen von Betriebsmitteln.

Ursache für den Brand war vermutlich ein technischer Defekt. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Fahrbahn war während der Lösch- und Abstreuarbeiten gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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