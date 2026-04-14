Polizei Düren

POL-DN: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Düren (ots)

Am gestrigen Montagnachmittag (13.04.2026) kam es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw auf der August-Klotz-Straße. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

Gegen 15:10 Uhr beabsichtigte ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus Düren, einen Parkstreifen am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Aachener Straße zu verlassen. Dabei sei er direkt vom rechten auf den linken Fahrtstreifen gewechselt.

Beim Fahrstreifenwechsel übersah er nach eigenen Angaben einen aus Richtung Philippstraße kommenden 26-jährigen Pkw-Fahrer aus Düren. Dieser war zeitgleich auf der August-Klotz-Straße in Richtung Aachener Straße unterwegs.

Es kam zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Unfallverursacher schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der zweite Unfallbeteiligte erlitt leichte Verletzungen, benötigte aber keine medizinische Erstversorgung.

Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 2000 Euro.

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