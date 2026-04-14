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Polizei Düren

POL-DN: Fußgänger angefahren und geflüchtet - Die Polizei bittet um Hinweise

Düren (ots)

Ein Fußgänger wurde am Montag (13.04.2026) im Kreuzungsbereich K27 / Duantstraße von einem Pkw erfasst. Die Fahrerin / der Fahrer des Pkw flüchtete.

Gegen 14:20 Uhr beabsichtigte ein 75-jähriger Fußgänger aus Düren, die K27 aus Richtung Duantstraße in Richtung Bachstraße zu überqueren. Nach eigenen Angaben des Mannes schob er neben sich ein Fahrrad und die dortige Ampel habe grünes Licht gezeigt.

Beim Überqueren der Fahrbahn näherte sich ein blauer Pkw, der von der Monschauer Landstraße kommend in Richtung Gürzenich unterwegs war. Der Pkw erfasste den 75-Jährigen, woraufhin dieser zu Boden stürzte.

Während der Unfallaufnahme nahmen die eingesetzten Polizistinnen der Wache Düren einen Alkoholgeruch in der Atemluft des 75-Jährigen wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 0,78 Promille an. Durch das Sturzgeschehen wurde der Fußgänger leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Am Fahrrad entstand kein Sachschaden. Detaillierte Angaben zum Unfallhergang und zu dem beteiligten Fahrzeug konnte der 75-Jährige nicht machen.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Düren zu melden. Während den Bürozeiten ist die Sachbearbeitung unter 02421 949-5214 zu erreichen. Außerhalb dieser Zeit können Sie die Rufnummer 02421 949-0 wählen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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