Polizei Düren

POL-DN: Pkw-Fahrer nach Kollision mit Gegenverkehr schwer verletzt

Aldenhoven (ots)

Bei einer Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw auf der B56 am gestrigen Nachmittag (13.04.2026) verletzte sich der Unfallverursacher schwer. Am Fahrzeug des Entgegenkommenden und einem weiteren Pkw entstand Sachschaden.

Gegen 17:10 Uhr geriet der 39-jährige Fahrer eines Pkw auf der B56 in Höhe der Ortslage Freialdenhoven aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Wie es zu der folgenden Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw gekommen war, konnte der Mann aus Linnich im Rahmen der Unfallaufnahme nicht erklären. Er war zuvor mit seinem Pkw in Richtung Freialdenhoven unterwegs. Der in Richtung Puffendorf entgegenkommende Fahrer eines Pkw hatte nach eigenen Angaben noch vergeblich versucht, einen Zusammenstoß durch Ausweichen zu vermeiden. Der 53-Jährige aus Heinsberg blieb bei der Kollision der Fahrzeuge ebenso wie sein Beifahrer unverletzt.

Ein dritter, ebenfalls in Richtung Freialdenhoven hinter dem Unfallverursacher fahrender Pkw, wurde nach der Kollision durch Fahrzeugteile auf der Fahrbahn ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der Unfallverursacher verletzte sich durch die Kollision schwer, so dass er vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden musste. Beide anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 32.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B56 in Höhe der Unfallstelle komplett gesperrt werden. Zur Klärung der Unfallursache hat das Verkehrskommissariat nun die Ermittlungen aufgenommen.

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