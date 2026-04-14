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Polizei Düren

POL-DN: Flüchtige Täter nach Pkw-Aufbrüchen gestellt und festgenommen - weitere Maßnahmen veranlasst

POL-DN: Flüchtige Täter nach Pkw-Aufbrüchen gestellt und festgenommen - weitere Maßnahmen veranlasst
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Düren (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es zu einer Vielzahl von Pkw-Aufbrüchen im Bereich Arnoldsweiler und dem Stadtgebiet Düren. Drei Tatverdächtige wurden in diesem Zusammenhang von der Polizei festgenommen.

In der Nacht von Sonntag (12.04.2026) auf Montag (13.04.2026) meldeten Zeugen gegen 03:30 Uhr drei verdächtige Personen, die sich an Fahrzeugen zu schaffen machten.

Noch vor Eintreffen der Polizei flüchteten die Tatverdächtigen zu Fuß über angrenzende Felder in Richtung Merzenich. Mithilfe eines Polizeihubschraubers sowie Kräften der Polizeiwache Düren und der Kriminalwache konnten die Männer im Nahbereich in einem Gebüsch gestellt und festgenommen werden. Sie führten bereits Diebesgut mit sich, weitere Gegenstände konnten in unmittelbarer Nähe aufgefunden werden.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um drei Männer im Alter von 18 bis 22 Jahren ohne festen Wohnsitz in Deutschland, die sich derzeit im Raum Köln aufhalten. In diesem Zusammenhang wurde ein Durchsuchungsbeschluss für eine Anschrift in Köln erwirkt und noch am selben Tag vollstreckt. Dort konnte weiteres mutmaßliches Diebesgut sichergestellt werden.

Zum Zeitpunkt der Festnahmen musste der Bahnverkehr vorübergehend eingestellt werden.

Die drei Personen werden dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

Der Pressemeldung sind Bilder beigefügt, die einen Teil der sichergestellten Gegenstände zeigen. Wer Gegenstände darauf wiedererkennt oder Hinweise zur Herkunft geben kann, wird gebeten, sich beim zuständigen Sachbearbeiter des Kriminalkommissariats unter der Rufnummer 02421 949-8521 zu melden. Außerhalb der Bürozeiten ist die Polizei Düren unter der Rufnummer 02421 949-0 erreichbar.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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