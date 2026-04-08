Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Baustellen im Visier Krimineller

Wer hat etwas gesehen?

Dieburg (ots)

Bislang unbekannte Kriminelle nahmen zwischen Freitag (3.4.), 17 Uhr, und Montagmorgen (7.4.), 7 Uhr, mindestens zwei Baustellen in der Altheimer Straße ins Visier. Aktuellen Erkenntnissen zufolge sollen sich die noch Unbekannten zwei Baustellencontainer gewaltsam aufgebrochen haben und unter anderem Elektroartikel und Baugeräte entwendet haben. Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung das Weite. Ob die Täter für den Transport des Diebesguts ein Fahrzeug nutzten ist bislang unklar und bedarf weiterer Ermittlungen.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Dieburg unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

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