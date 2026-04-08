Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Wixhausen: Kriminelle wollen Strom ablesen und flüchten ohne Beute

Polizei warnt und gibt Tipps

Darmstadt (ots)

Bislang unbekannte Trickdiebe haben am Dienstagnachmittag (7.4.) versucht, einen 55 Jahre alten Mann aus Wixhausen zu bestehlen. Gegen 12.15 Uhr begaben sich die Unbekannten zum Wohnhaus in der Straße "Am Hasenpfad". Unter dem Vorwand angeblich Strom ablesen zu wollen versuchten sich die Kriminellen Zugang in die Wohnung des 55-Jährigen zu verschaffen. Nachdem er sich weigerte und ankündigte die Polizei zu alarmieren, flüchteten die vier unbekannten Täter mit drei Fahrzeugen in unbekannte Richtung davon. Die vier bislang Unbekannten sollen groß und athletischer Statur sein. Sie sollen kurze schwarze Haare getragen haben und einer von den Unbekannten soll zum Tatzeitpunkt mit einem weißen T-Shirt bekleidet gewesen sein und ein Vollbart getragen haben.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Die Polizei warnt vor falschen Handwerkern und rät: Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben. Bitten Sie gegebenenfalls darum, vor der Wohnungstür zu warten, bis Sie sich mit einer Vertrauensperson, zum Beispiel einem Nachbarn oder Angehörigen, beraten haben. Scheuen Sie sich nicht, die Polizei zu alarmieren. Die Beamten können schnell erkennen, ob es sich um Kriminelle handelt.

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