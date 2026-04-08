Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Wixhausen: Einfamilienhaus im Visier Krimineller

Kripo ermittelt

Darmstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter nahmen zwischen Sonntagmorgen (5.4.), 9 Uhr, und Dienstagmorgen (7.4.), 7 Uhr, ein Einfamilienhaus in der Brehmstraße ins Visier. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen gewaltsam über ein Fenster Zugang in das Haus. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob die Täter etwas entwendet haben bedarf weiterer Ermittlungen. Anschließend flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

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