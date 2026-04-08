Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Hähnlein: Einbruch in Selbstbedienungsmarkt

Polizei sucht Zeugen

Alsbach-Hähnlein (ots)

Ein bislang unbekannter Einbrecher nahm am Dienstagabend (7.4.) gegen 21.45 Uhr einen Selbstbedienungsmarkt in der Gernsheimer Straße ins Visier. Der Kriminelle verschaffte sich gewaltsam Zugang in den Verkaufsraum. Im Innern entwendete der Täter mehrere Waren, steckte diese in einen blauen Müllsack und flüchtete mit seiner Beute unerkannt in unbekannte Richtung. Nach erster Schätzung hinterließ der Unbekannte einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Der Täter soll zwischen 30 und 40 Jahren, 1,80 bis 1,90 Meter groß und schlanker Statur sein. Zum Tatzeitpunkt soll er mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Jeans und schwarzen Schuhen mit weißer Sohle bekleidet gewesen sein.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

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