POL-PDMT: Trunkenheitsfahrt und Gefährdung von Fußgängern

Nastätten (ots) - Am späten Freitagnachmittag gegen 16:25 Uhr fuhr ein Audi-Fahrer der 66-jährigen Geschädigten bis an ihre Wohnanschrift hinterher. Hintergrund hierfür war, dass er offensichtlich nicht mit dem Fahrstil der Geschädigten einverstanden war. An der Wohnanschrift bedrohte der Audi-Fahrer die Geschädigte sodann. Die Geschädigte will an dem Audi das Kennzeichenfragment "GS" abgelesen haben. Zeugen des ...

mehr