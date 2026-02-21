PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Trunkenheitsfahrt und Gefährdung von Fußgängern

Nastätten (ots)

Am 20.02.2026 kam es gegen 22:00 Uhr in Nastätten zu einer Trunkenheitsfahrt entlang der B274. Hierbei fuhr ein älterer VW Golf die Rheinstraße sowie Brückwiese entlang. Unter anderem beim Befahren des dortigen Kreisels kam es laut Zeugen zu einer Gefährdung von Fußgängern. Betroffene Personen/Fußgänger werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion St. Goarshausen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion St. Goarshausen
Telefon: 06771-93270

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 20.02.2026 – 18:33

    POL-PDMT: Nastätten - Bedrohung durch Audi-Fahrer

    Nastätten (ots) - Am späten Freitagnachmittag gegen 16:25 Uhr fuhr ein Audi-Fahrer der 66-jährigen Geschädigten bis an ihre Wohnanschrift hinterher. Hintergrund hierfür war, dass er offensichtlich nicht mit dem Fahrstil der Geschädigten einverstanden war. An der Wohnanschrift bedrohte der Audi-Fahrer die Geschädigte sodann. Die Geschädigte will an dem Audi das Kennzeichenfragment "GS" abgelesen haben. Zeugen des ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 16:52

    POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht in Hachenburg

    57627 Hachenburg (ots) - Am 20.02.2026 zwischen 14:00 und 15:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz des HIT-Markt, Hachenburg, zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein blauer Mini Cooper durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hachenburg zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur Polizeiinspektion Hachenburg Telefon: 02662 ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 04:25

    POL-PDMT: PKW-Fahrer unter Drogeneinwirkung

    Hachenburg (ots) - Am Mittwoch, 18.02.26, führten Beamte der PI Hachenburg eine Verkehrskontrolle in Wied, Rheinstraße, durch. Hierbei wurden gegen 20:00 Uhr bei einem 32jährigen PKW-Fahrer Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung festgestellt. Ein durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren