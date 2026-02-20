PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nastätten - Bedrohung durch Audi-Fahrer

Nastätten (ots)

Am späten Freitagnachmittag gegen 16:25 Uhr fuhr ein Audi-Fahrer der 66-jährigen Geschädigten bis an ihre Wohnanschrift hinterher. Hintergrund hierfür war, dass er offensichtlich nicht mit dem Fahrstil der Geschädigten einverstanden war. An der Wohnanschrift bedrohte der Audi-Fahrer die Geschädigte sodann. Die Geschädigte will an dem Audi das Kennzeichenfragment "GS" abgelesen haben.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion St. Goarshausen
Telefon: 06771/9327-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

