PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Flugzeugabsturz in Hürtgenwald

Hürtgenwald (ots)

Am Dienstagnachmittag (14.04.2026) ist es im Bereich der Wehebachtalsperre zu einem Flugzeugabsturz gekommen, bei dem zwei Menschen ums Leben kamen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich ein Kleinflugzeug gegen 16:40 Uhr über dem Gebiet des Hürtgenwalds. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte das Flugzeug ab. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei sind im Einsatz und sichern die Unfallstelle. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache wurden aufgenommen und dauern derzeit an. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung ist bereits vor Ort.

Zur Identität der Verstorbenen können aktuell noch keine Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren