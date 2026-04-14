Polizei Düren

POL-DN: Flugzeugabsturz in Hürtgenwald

Hürtgenwald (ots)

Am Dienstagnachmittag (14.04.2026) ist es im Bereich der Wehebachtalsperre zu einem Flugzeugabsturz gekommen, bei dem zwei Menschen ums Leben kamen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich ein Kleinflugzeug gegen 16:40 Uhr über dem Gebiet des Hürtgenwalds. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte das Flugzeug ab. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei sind im Einsatz und sichern die Unfallstelle. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache wurden aufgenommen und dauern derzeit an. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung ist bereits vor Ort.

Zur Identität der Verstorbenen können aktuell noch keine Angaben gemacht werden.

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