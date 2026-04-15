Polizei Düren

POL-DN: 60-Jähriger bei Verkehrsunfall getötet - Zeugen gesucht

Jülich (ots)

Auf der B55 kam es gestern (14.04.2026) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw in den Gegenverkehr geriet und mit einem Motorrad kollidierte. Der Motorradfahrer verstarb an der Unfallstelle.

Gegen 15:00 Uhr war eine 44 Jahre alte Frau mit ihrem Pkw auf der B55 aus Richtung Welldorf kommend in Richtung Rödingen unterwegs. Mit im Auto befand sich ihr dreijähriger Sohn. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Frau aus Köln auf Höhe der Ortslage Rödingen nach links von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender Pkw wich noch aus, mit dem darauffolgenden 60 Jahre alten Motorradfahrer aus Jüchen kam es zur Kollision.

Der 60-Jährige erlag trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die 44-Jährige und ihr dreijähriger Sohn wurden zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Zur Ermittlung der Unfallursache wurde ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam aus Aachen hinzugezogen. Zudem bittet die Polizei Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, insbesondere den Pkw-Fahrer, der vor dem Motorradfahrer fuhr und die beiden Pkw, die sich hinter der Unfallverursacherin befanden, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden.

Während der Unfallaufnahme war die B55 zwischen Rödingen und Welldorf gesperrt.

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