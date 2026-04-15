Polizei Düren

POL-DN: Flugzeugabsturz in Hürtgenwald (Update)

Hürtgenwald (ots)

Am Dienstagnachmittag (14.04.2026) ist es im Bereich der Wehebachtalsperre zu einem Flugzeugabsturz gekommen, bei dem zwei Menschen ums Leben kamen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/8/6255437).

Zwischenzeitlich steht die Identität der beiden durch den Absturz getöteten Insassen des einmotorigen Kleinflugzeuges fest. Bei den Personen handelt sich um einen 56-jährigen Mann aus Lohmar. Er befand sich als Fluglehrer im Luftfahrzeug. Die zweite Person war ein 22-jähriger Flugschüler aus Mönchengladbach. Das Flugzeug war zu einem Trainingsflug vom nahegelegenen Flugplatz Merzbrück gestartet und sollte auch dorthin zurückkehren.

Mit einsetzendem Tageslicht setzten am heutigen Morgen (15.04.2026) Angehörige der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung die Untersuchungen zur Ermittlung der Absturzursache vor Ort fort. Diese waren aufgrund der örtlichen Gegebenheiten im Verlauf der Nacht vorübergehend ausgesetzt worden. Die unmittelbare Absturzstelle ist bis zur Bergung des Flugzeugwracks weiterhin abgesperrt.

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