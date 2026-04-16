Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall in Einmündungsbereich - zwei Personen verletzt

Hürtgenwald (ots)

Am Mittwoch (15.04.2026) kam es im Einmündungsbereich der B399 / Simonskaller Straße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt.

Gegen 08:40 Uhr befuhr eine 18-jährige Pkw-Fahrerin aus Hürtgenwald die Simonskaller Straße in Richtung Einmündungsbereich zur B399. Dort beabsichtigte sie, nach links in

Richtung Rollesbroich abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 64-jähriger Mann aus Simmerath mit seinem Pkw die B399 aus Richtung Rollesbroich kommend in Fahrtrichtung Vossenack. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen übersah die 18-Jährige den von links kommenden Simmerather und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Sie wurden jeweils mit einem Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr erschien ebenfalls am Unfallort und streute die Fahrbahn aufgrund auslaufender Betriebsmittel ab. Für die Dauer der Unfallaufnahme war ein Teil der B399 in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 9000 Euro.

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