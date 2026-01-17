PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses +++ Wohnungseinbruch in Bremthal +++ Versuchter Einbruch in Neuenhain +++ Einbrecher entwenden Tiefkühlware aus Restaurant in Eschborn

Hofheim (ots)

1. Einbruch in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses, Kriftel, Oberweidstraße, Freitag, 16.01.2026, 17:00 - 22:20 Uhr

(tw) Unbekannte Täter drangen am Freitagabend in zwei im 1. Obergeschoss gelegene Wohnungen eines Mehrfamilienhauses ein. Zuerst kletterten diese auf die rückseitig gelegenen Balkone. Dort hebelte man gewaltsam ein Fenster sowie eine Balkontür auf und drang jeweils in die dahinter liegende Wohnung ein. Der Gesamtschaden aus Diebesgut und Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Derzeit liegen der Polizei keine Hinweise auf die Täter vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises unter (06196) 20 73 - 0 entgegen.

2. Wohnungseinbruch in Bremthal,

Eppstein, OT Bremthal, Unter den Buchen, Freitag, 16.01.2026, 16:45 Uhr - 19:40 Uhr

(tw) Ein Wohnungseinbruch ereignete sich am Freitag in der Zeit von 16:45 - 19:40 Uhr in Eppstein, OT Bremthal. Hier drangen die unbekannten Täter über den rückwärtig gelegenen Balkon ins Objekt ein. Der Spurenlage nach versuchten die Täter den Schließmechanismus der Balkontür zu manipulieren. Als dies misslang schlug man die dreifach verglaste Scheibe ein und verschaffte sich somit gewaltsam Zutritt zur Wohnung. Aus der Wohnung wurden Bargeld und Schmuck entwendet. Der Gesamtschaden wird durch die Geschädigten im vierstelligen Bereich verortet. Derzeit liegen der Polizei keine Täterhinweise vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises unter (06196) 20 73 - 0 entgegen.

3. Versuchter Wohnungseinbruch in Neuenhain, Bad Soden, OT Neuenhain, Hauptstraße, Freitag, 16.01.2026, 20:30 Uhr bis Samstag, 17.01.2026, 00:30 Uhr

(tw) Die Bewohner eines Bungalows der Hauptstraße in Bad Soden, OT Neuenhain stellten Freitagnacht frische Beschädigungen an dem heruntergelassenen Rollladen ihrer Terrassentür fest. Unbekannte Täter versuchten hier offenbar gewaltsam Rollladen und Terrassentür aufzuhebeln. Letztlich hielt die Terrassentür den Einbruchsversuchen stand, so dass die Täter unverrichteter Dinge flüchteten. In Vorbereitung ihrer Tat montierten die Täter die Außenbeleuchtung im Bereich der Terrasse ab, um im Schutz der Dunkelheit agieren zu können. Hinweise auf die noch unbekannten Täter nimmt die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises unter der (06196) 20 73 - 0 entgegen.

4. Tiefkühlware aus Restaurant entwendet, Eschborn, Hauptstraße, Donnerstag, 15.01.2026, 23:00 Uhr bis Freitag, 16.01.2026, 10:30 Uhr

(tw) Einen Einbruch in die Lagerräume seines Betriebs meldete ein Gastronom aus der Hauptstraße in Eschborn am Freitagmorgen. Unbekannte Täter verschafften sich durch Manipulation des Türschlosses Zugang zu den Lagerräumlichkeiten des Restaurants. Hieraus entwendeten diese eine Vielzahl an Kisten mit tiefgekühlter Ware im Gesamtwert von ca. 1.000 EUR. Hinweise auf die noch unbekannten Täter nimmt die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises unter der (06196) 20 73 - 0 entgegen.

