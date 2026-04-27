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Polizei Wuppertal

POL-W: W - Hoher Sachschaden nach Unfall auf Kreuzung

Wuppertal (ots)

Am 25.04.2026, gegen 22:00 Uhr, kam es auf er Kreuzung Brucher Straße
und Westring zu einem Verkehrsunfall.

Ein 39-jähriger Mann fuhr mit einem Toyota Corolla auf der Brucher 
Straße in Richtung Westring, als er nach bisherigen Erkenntnissen mit
der vorfahrtsberechtigten Mercedes E-Klasse eines 59-Jährigen 
kollidierte, der auf dem Westring in nord-östlicher Richtung 
unterwegs war. Bei der Karambolage erlitten beide Fahrer leichte 
Verletzungen. Sie wurden rettungsdienstlich vor Ort versorgt.

Der Sachschaden liegt bei circa 50.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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