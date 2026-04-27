Polizei Wuppertal

POL-W: W - Hoher Sachschaden nach Unfall auf Kreuzung

Wuppertal (ots)

Am 25.04.2026, gegen 22:00 Uhr, kam es auf er Kreuzung Brucher Straße und Westring zu einem Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Mann fuhr mit einem Toyota Corolla auf der Brucher Straße in Richtung Westring, als er nach bisherigen Erkenntnissen mit der vorfahrtsberechtigten Mercedes E-Klasse eines 59-Jährigen kollidierte, der auf dem Westring in nord-östlicher Richtung unterwegs war. Bei der Karambolage erlitten beide Fahrer leichte Verletzungen. Sie wurden rettungsdienstlich vor Ort versorgt. Der Sachschaden liegt bei circa 50.000 Euro.

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