Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Kontrolle der Autobahnpolizei + In Wohnhaus eingedrungen + Abgelenkt und bestohlen + Autos geöffnet und durchsucht +

Ober-Mörlen - A 5: Kontrolle der Autobahnpolizei

Am Montagvormittag (09.02.2026) führten Beamte der Polizeiautobahnstation Mittelhessen auf der Tank- und Rastanlage Wetterau Kontrollen des Schwerverkehrs durch. Dabei nahmen sie 17 Fahrzeuge unter die Lupe. Hierbei registrierten die Ordnungshüter 15 Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten. Außerdem stellten sie Geschwindigkeitsüberschreitungen und abgelaufene TÜV-Stempel fest. Die Blicke der Polizisten beschränkten sich jedoch nicht ausschließlich auf verkehrsrechtliche Verstöße. Insgesamt fertigten die Beamten auch drei Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz. So kontrollierten die Beamten beispielsweise einen türkischen Lkw-Fahrer einer deutschen Spedition, dessen Visum abgelaufen war. Auch er hatte zudem mehrfach die vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten nicht eingehalten. Bei einem Fahrer eines ausländischen Unternehmens bemerkten die Verkehrsspezialisten, dass die erforderliche Fahrerlaubnis seit längerem abgelaufen war, sodass er keine gültige Fahrerlaubnis mehr besaß. Der Mann musste bis zum Eintreffen eines Ersatzfahrers vor Ort warten, ehe er als Beifahrer mit diesem die Fahrt fortsetzen konnte.

Gedern: In Wohnhaus eingedrungen

Im Laufe des Montags (09.02.2026) stiegen Einbrecher in ein Einfamilienhaus im Gederner Stadtteil Steinberg ein. Zwischen 15:00 Uhr und 19:25 Uhr drangen sie durch eine Terrassentür in das Wohnhaus "In der Funkenwiese" ein. Sie durchsuchten mehrere Räume und erbeuteten Schmuck, ein Portemonnaie und Bargeld. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten sich an die Kriminalpolizei in Friedberg zu wenden (Tel.: 06031 6010).

Friedberg: Abgelenkt und bestohlen

Gegen 16:00 Uhr lenkte ein Unbekannter am Montagnachmittag (09.02.2026) auf dem Gehweg in der Ockstädter Straße eine 66-jährige Bad Nauheimerin ab. Dies nutzten zwei Komplizinnen des Unbekannten aus, griffen in den Rucksack der Kurstädterin und entnahmen ein Portemonnaie. Danach flüchteten sie in Richtung Rathaus. Der Mann wird als circa 30 Jahre alt und etwa 170 cm groß beschrieben. Er hatte schwarze Haare, einen hellen Teint und war dunkel gekleidet. Die beiden Frauen konnten nicht näher beschrieben werden. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zu den Trickdieben geben können, können sich telefonisch unter 06031 6010 bei der Kriminalpolizei in Friedberg melden.

Friedberg: Autos geöffnet und durchsucht

In der Erbsengasse in Dorheim knackten Unbekannte im Zeitraum zwischen Montag (09.02.2026), 10:00 Uhr und Dienstag (10.02.2026), 08:20 Uhr zwei Autos. Sie durchsuchten einen blauen Citroen C5 und einen schwarzen Opel Zafira. Dabei ließen die Täter eine Mappe mit Fahrzeugunterlagen mitgehen. Auch in der Fritz-Reuter-Straße in Friedberg öffneten und durchsuchten Diebe zwei Fahrzeuge. Hierbei erbeuteten sie 50 EUR Bargeld. Sowohl der VW iD.4 als auch der Porsche Panamera waren mutmaßlich unverschlossen. Der Tatzeitraum liegt hier zwischen Montag, 18:30 Uhr und Dienstag, 08:00 Uhr. Hinweise nimmt die Polizeistation Friedberg unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

