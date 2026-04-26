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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Fellbach: Mit E-Scooter verunfallt

Am Samstag gegen 13:30 Uhr befuhr ein 59-Jähriger mit seinem PKW Daimler die Eisenbahnstraße in Richtung Bahnhofstraße. Vor einem Fußgängerüberweg hatte er angehalten, um Personen die Straße überqueren zu lassen. Als er wieder anfuhr, stieß ein 14-Jähriger mit seinem E-Scooter gegen den PKW Daimler. Der 14-Jährige hatte zuvor den Gehweg befahren und war über den Randstein auf die Fahrbahn gefahren, wo es schließlich zur Kollision mit dem Daimler kam. Bei dem Zusammenstoß erlitt der 14-Jährige leichte Verletzungen und es entstand nur geringer Sachschaden. Es liegen Hinweise vor, dass für den E-Scooter kein Versicherungsschutz vorliegt.

Winnenden - Hertmannsweiler: Vorfahrt missachtet

Am Samstag gegen 14 Uhr bog ein 57-Jähriger mit seinem PKW Mercedes von der Stuttgarter Straße nach links in die Raiffeisenstraße ab. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 37-Jährigen, der mit seinem PKW Opel auf der Raiffeisenstraße fuhr. Es kam zur Kollision bei der ein Sachschaden von etwa 13.000 Euro entstand.

Allmersbach im Tal: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Am Samstag gegen 21:15 Uhr bog ein 37-Jähriger mit seinem PKW VW von der Friedhofstraße in die Backnanger Straße ab und missachtete dabei die Vorfahrt eines 47-Jährigen, der mit seinem E-Bike auf der Backnanger Straße ohne Licht fuhr. Bei dem Zusammenstoß erlitt der 47-Jährige leichte Verletzungen und es entstand ein Sachschaden von etwa 5.500 Euro. Da der 47-Jährige E-Bike-Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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