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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Gem. Aalen - Himmlingen: Mountainbikefahrer schwer verletzt

Am Samstag gegen 14:50 Uhr fuhr ein 58-Jähriger mit seinem Mountainbike auf dem Trail "No Flow", der vom Grünenberg in Richtung Baierstein führt. Der 58-Jährige kam nach einem Sprung mit dem Fahrrad auf einer Baumwurzel auf, verlor die Kontrolle über das Fahrrad und stürzte. Hierbei erlitt der Mann schwere Verletzungen. Er wurde von Einsatzkräften der Bergwacht Aalen aus dem Wald geborgen und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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