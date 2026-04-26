POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall

Aalen (ots) - Heubach / Rosenstein: Kletterunfall Am Samstagabend gegen 19:45 Uhr befand sich eine 29-Jährige mit zwei weiteren Personen auf der Kletterroute unterhalb von der Ruine Rosenstein. Die Frau verlor beim Aufstieg den Halt und fiel etwa 7 Meter tief. Sie wurde schwer verletzt und blieb auf einem Felsvorsprung liegen. Zur Rettung der Frau war die Bergwacht mit 20 Einsatzkräften im Einsatz. Ein Rettungshubschrauber und ein SAR-Hubschrauber der Bundeswehr waren ...

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