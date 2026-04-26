POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall
Aalen (ots)
Gem. Aalen - Himmlingen: Mountainbikefahrer schwer verletzt
Am Samstag gegen 14:50 Uhr fuhr ein 58-Jähriger mit seinem Mountainbike auf dem Trail "No Flow", der vom Grünenberg in Richtung Baierstein führt. Der 58-Jährige kam nach einem Sprung mit dem Fahrrad auf einer Baumwurzel auf, verlor die Kontrolle über das Fahrrad und stürzte. Hierbei erlitt der Mann schwere Verletzungen. Er wurde von Einsatzkräften der Bergwacht Aalen aus dem Wald geborgen und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert.
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