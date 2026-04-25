Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen vom 25.04.2026

Aalen (ots)

Bopfingen: Verkehrsunfall mit Personenschaden -

Am Samstagmittag gegen 11:50 Uhr wollte ein 69 -jähriger Nissan-Fahrer mit seinem PKW die B29 an der Industriestraße zum Gewerbehof überqueren. Dabei übersah er einen von links kommenden 32 -jährigen Motorradfahrer (BMW) und kollidierte mit diesem. Der Motorradfahrer stürzte und wurde schwer verletzt. Der Nissan-Fahrer wurde leicht verletzt und musste durch die Feuerwehr aus seinem PKW befreit werden. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort. Die Neue Nördlinger Straße war bis ca. 14:00 Uhr gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro.

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