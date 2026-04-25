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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen vom 25.04.2026

Aalen (ots)

Ellwangen: Zeugenaufruf nach flüchtigen Rollerfahrer -

Am Freitagabend gegen 22:40 Uhr befuhr ein Kleinkraftroller die Konrad-Adenauer-Straße ohne Licht, weshalb er durch eine Polizeistreife angehalten werden sollte. Der Rollerfahrer missachtete die Anhaltezeichen, beschleunigte und bog in den Mühlgraben in Richtung Sportplatz Schrezheim ab. Im Mühlgraben beschleunigte das Kleinkraftrad auf über 100 Km/h und fuhr auf Höhe des Sportplatzes mit überhöhter Geschwindigkeit an einer Personengruppe vorbei. Der Rollerfahrer fuhr weiter über Schrezheim und Rotenbach wieder zurück nach Ellwangen zur Straße "An der Jagst". Dort fuhr er über eine Fußgängerbrücke und entzog sich der Kontrolle. Das Polizeirevier Ellwangen bittet Zeugen, insbesondere aus der Personengruppe am Sportplatz Schrezheim, sich unter der Telefonnummer 07961 9300 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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