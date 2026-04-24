Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle - Auto zerkratzt - Zeugen nach Verkehrsgefährdung gesucht

Aalen (ots)

Waiblingen-Hohenacker: Unfallflucht

Am Donnerstag zwischen 14 Uhr und 18 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Theodor-Heuss-Straße einen geparkten Seat und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am Seat wird auf 2000 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Leutenbach-Nellmersbach: Auto zerkratzt

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen wurde im Schlüsselweg ein geparkter Mazda zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Schorndorf: Verkehrsunfall mit Leichtverletztem

Am Freitagmorgen gegen 09:35 Uhr fuhr ein 22-jähriger Mercedes-Lenker in der Gmünder Straße auf einen abbremsenden 58-jährigen Piaggio Ape-Lenker auf. Der Ape-Lenker wurde bei dem Unfall leicht an der Hand verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden.

Backnang-Steinbach: Gefährdung des Straßenverkehrs - weitere Zeugen gesucht

Bereits am Donnerstag, 02.04. fiel gegen 19:15 Uhr ein 22-jähriger Mercedes Fahrer im Bereich Kelterweg durch seine rücksichtlose Fahrweise auf. Er soll mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen und in gefährlicher Art und Weise andere Verkehrsteilnehmer überholt haben. Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen bittet der Polizeiposten Weissach um weitere Zeugenhinweise. Ebenso werden weitere Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des 22-Jährigen behindert oder gefährdet wurden um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 07191 3520.

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