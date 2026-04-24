Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl aus Schaufenster - Widerstand - Unfälle

Aalen (ots)

Hüttlingen: Fahrradfahrer fällt in den Kocher

Am Donnerstag gegen 17:35 Uhr befuhr ein 73-Jähriger mit seinem Fahrrad die Straße In den Kocherwiesen. Hierbei kam er aus unbekannten Gründen alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab, stürzte eine Böschung hinab und landete im Kocher. Bei dem Unfall wurde der Radfahrer leicht verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht werden.

Aalen: Diebstahl aus Schaufenster

Mit einem Stein schlug ein bislang unbekannter Dieb eine Sicherheitsscheibe auf der Rückseite eines Ladengeschäftes auf dem Marktplatz ein. Durch das entstandene Loch griff der Dieb in das Schaufenster und entwendete von einem Schmuckständer den darauf befindlichen Modeschmuck im Wert von etwa 500 Euro entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Hinweise auf verdächtige Personen oder den Verbleib des Schmucks nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: Widerstand

Aufgrund eines Streites wurde die Polizei am Freitag gegen 0 Uhr in die Waldhäuser Straße gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 45-Jähriger und seine 45-jährige Lebensgefährtin in Streit gerieten und sich auch körperlich attackierten. Zudem befand sich der 45-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand. Aufgrund Eigengefährdung sollte der 45-Jährige in eine Spezialklinik verbracht werden. Hiergegen wehrte sich dieser massiv und bedrohte die eingesetzten Beamten mit einer Spritze samt blutigen Nadel. Letztendlich konnte der Mann dazu bewegt werden die Spritze abzulegen, so dass ihm Handschließen angelegt werden konnten. Während des Transports zum Streifenwagen und in das Krankenhaus beleidigte er die Beamten massiv.

Schwäbisch Gmünd: Fußgängerin von Pkw erfasst

Ein 24-jähriger Audi-Lenker befuhr am Donnerstag gegen 19:40 Uhr die Nepperbergstraße und bog nach links in Richtung Salvatorstraße ab. Hierbei übersah er eine von links kommende, auf der Straße laufende, 81-jährige Fußgängerin. Durch den Aufprall wurde die Frau schwer verletzt und musste in ein Klinikum verbracht werden.

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