PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Heilbronn-Zweigstelle Schwäbisch Hall und des Polizeipräsidiums Aalen zu Haft nach Ladendiebstahl

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall - Am Mittwoch gegen 15:30 Uhr betraten drei junge Männer im Alter von 15, 19 und 21 Jahren einen Drogeriemarkt in Schwäbisch Hall. Während die zwei volljährigen Männer die Beschäftigten ablenkten, entwendete der 15-Jährige mehrere Parfümflaschen. Als eine weitere Beschäftigte den Dieb ansprach, entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung. Hierbei wurde die Frau geschubst und erlitt Schmerzen an der Hüfte. Anschließend flüchteten die drei Männer mit der gestohlenen Ware aus dem Markt. Alle drei Täter konnten wenig später nach der polizeilichen Fahndung gestellt und festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des 15-Jährigen wurde neben dem Diebesgut auch eine geringe Menge Cannabis aufgefunden. Zudem beleidigte dieser zwei der eingesetzten Polizeibeamten. Der 21-Jährige und der 15-Jährige wurden am Donnerstag dem Haftrichter des Amtsgerichts Schwäbisch Hall vorgeführt. Dieser setzte den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn-Zweigstelle Schwäbisch Hall beantragten Haftbefehl gegen den 15-Jährigen in Vollzug, sodass dieser in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Der Haftbefehl gegen den 21-Jährigen wurde vom Haftrichter außer Vollzug gesetzt, sodass dieser, sowie der 19-Jährige, der einen festen Wohnsitz hat, nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/580-111
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 24.04.2026 – 08:26

    POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl aus Schaufenster - Widerstand - Unfälle

    Aalen (ots) - Hüttlingen: Fahrradfahrer fällt in den Kocher Am Donnerstag gegen 17:35 Uhr befuhr ein 73-Jähriger mit seinem Fahrrad die Straße In den Kocherwiesen. Hierbei kam er aus unbekannten Gründen alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab, stürzte eine Böschung hinab und landete im Kocher. Bei dem Unfall wurde der Radfahrer leicht verletzt. Er musste mit einem ...

    mehr
  • 24.04.2026 – 07:42

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle - Trunkenheitsfahrt

    Aalen (ots) - Waiblingen: Motorradfahrer bei Unfall verletzt Ein 39 Jahre alter Motorradfahrer befuhr mit seiner BMW am Donnerstag gegen 11:40 Uhr die L 1142 von Hegnach kommend in Richtung Waiblingen. Beim Überholen eines Mercedes eines 61 Jahre alten Autofahrers auf Höhe Kleinhegnach bemerkte er zu spät, dass dieser nach links abbiegen wollte, wodurch es zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren