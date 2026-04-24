Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Heilbronn-Zweigstelle Schwäbisch Hall und des Polizeipräsidiums Aalen zu Haft nach Ladendiebstahl

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall - Am Mittwoch gegen 15:30 Uhr betraten drei junge Männer im Alter von 15, 19 und 21 Jahren einen Drogeriemarkt in Schwäbisch Hall. Während die zwei volljährigen Männer die Beschäftigten ablenkten, entwendete der 15-Jährige mehrere Parfümflaschen. Als eine weitere Beschäftigte den Dieb ansprach, entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung. Hierbei wurde die Frau geschubst und erlitt Schmerzen an der Hüfte. Anschließend flüchteten die drei Männer mit der gestohlenen Ware aus dem Markt. Alle drei Täter konnten wenig später nach der polizeilichen Fahndung gestellt und festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des 15-Jährigen wurde neben dem Diebesgut auch eine geringe Menge Cannabis aufgefunden. Zudem beleidigte dieser zwei der eingesetzten Polizeibeamten. Der 21-Jährige und der 15-Jährige wurden am Donnerstag dem Haftrichter des Amtsgerichts Schwäbisch Hall vorgeführt. Dieser setzte den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn-Zweigstelle Schwäbisch Hall beantragten Haftbefehl gegen den 15-Jährigen in Vollzug, sodass dieser in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Der Haftbefehl gegen den 21-Jährigen wurde vom Haftrichter außer Vollzug gesetzt, sodass dieser, sowie der 19-Jährige, der einen festen Wohnsitz hat, nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt wurde.

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