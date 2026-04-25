POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen vom 25.04.2026

Aalen (ots) - Schwäbisch Gmünd: Körperliche Auseinandersetzung Am Donnerstag gegen 17.15 Uhr trafen zwei Bekannte im Alter von 22 Jahren und 18 Jahren, unter denen es schon seit längerer Zeit Streit geben soll, in der Vordere Schmiedgasse aufeinander. Der 22-Jährige soll versucht haben ein Gespräch mit dem 18-Jährigen zu führen, was dieser anscheinend abgelehnt ...

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