POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen vom 25.04.2026
Aalen (ots)
Gerabronn-Dünsbach: Zeugenaufruf nach Diebstahl -
Bereits am Donnerstag gegen 18:00 Uhr entwendeten mehrere unbekannte Täter ca. 15 m³ gesiebten Mutterboden, welcher hinter einem Hallenbau im Gewerbegebiet Dünsbach gelagert wurde. Die Täter luden die Erde mit einem roten Frontlader auf einen Tandemhänger mit Gitteraufbau. Der Anhänger wurde von einem braunen Geländewagen gezogen. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro beziffert. Hinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.
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