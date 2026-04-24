Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Körperliche Auseinandersetzung - Unfallflucht - Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Körperliche Auseinandersetzung

Am Donnerstag gegen 17.15 Uhr trafen zwei Bekannte im Alter von 22 Jahren und 18 Jahren, unter denen es schon seit längerer Zeit Streit geben soll, in der Vordere Schmiedgasse aufeinander. Der 22-Jährige soll versucht haben ein Gespräch mit dem 18-Jährigen zu führen, was dieser anscheinend abgelehnt hätte. Im weiteren Verlauf soll daraufhin der 22-Jährige versucht haben, seinen Kontrahenten mit einem Messer zu verletzen, was jedoch aufgrund einer Abwehrreaktion seitens des 18-Jährigen verhindert worden sein soll. Anschließend soll der 22-Jährige in Richtung City Center geflohen sein. Die Kriminalpolizei Aalen hat die Ermittlungen übernommen. Die ermittelnden Beamten bitten Zeugen des Geschehens sich unter der Telefonnummer 07361 5800 zu melden.

Wört: Unfallflucht

Am Freitag zwischen 6:45 Uhr und 7 Uhr streifte ein Verkehrsteilnehmer - vermutlich mit einem LKW - bei der Vorbeifahrt eine Fußgängerampel in der Hauptstraße und beschädigte diese. Ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt der Polizeiposten Tannhausen unter der Telefonnummer 07964 330001 entgegen.

Aalen: Sachbeschädigung

Mittels weißer Farbe wurde ein PKW beschmiert, der zwischen Mittwochabend, 19 Uhr und Donnerstagmittag, 13:30 Uhr, in der Bismarckstraße abgestellt war. Der Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Telefonnummer 07361 97960 entgegen.

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