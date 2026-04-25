Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen vom 25.04.2026

Aalen (ots)

Fellbach: Zeugenaufruf nach Unfallflucht -

Am Freitagnachmittag gegen 14:50 Uhr musste ein 49 -jähriger Fahrer eines weißen Lieferwagens an einem Fußgängerüberweg in der Bahnhofstraße verkehrsbedingt warten, als ein Kleinkraftroller auf diesen auffuhr. Der Rollerfahrer flüchtete im Anschluss. Bei dem Kleinkraftrad soll es sich um einen metallic blauen Roller gehandelt haben. Der Fahrer war jugendlich und trug einen schwarzen Helm. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 auf.

Sulzbach an der Murr: Unfall -

Am frühen Freitagabend gegen 17:00 Uhr bog ein 18 -jähriger mit seinem PKW BMW von der Murrhardter Straße in die Umgehungsstraße ein. Hierbei brach das Heck des hochmotorisierten Fahrzeuges aus und er kam von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte er mit einem Stahlgeländer und einem geparkten PKW Smart. Es entstand Sachschaden in Höhe von 7.500 Euro.

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