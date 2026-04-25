Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Schwerer Unfall bei Aspach

Aalen (ots)

Aspach: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Am Samstag gegen 17:25 Uhr befuhr eine 35-jährige mit ihrem Seat die K1904 von Aspach in Richtung Strümpfelbach. Kurz vor Strümpfelbach geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem VW Polo zusammen. Sowohl die Unfallverursacherin als auch der 88-jährige Polofahrer wurden schwer verletzt. Der 88-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 35.000 EUR. Die Kreisstraße wurde voll gesperrt. Derzeit laufen noch die Aufräumarbeiten. Mit einer Freigabe der Straße ist gegen 20:45 Uhr zu rechnen.

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